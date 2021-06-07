توقعات طقس الغد.. سحب رعدية وسماء غائمة والمدينة تسجل أعلى درجة حرارة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة.

في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية فيما تسجل السودة 13 درجة كأقل درجة حرارة.