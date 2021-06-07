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طريقة سهلة لحماية بريدك الإلكتروني من الاختراق (فيديو)

طريقة سهلة لحماية بريدك الإلكتروني من الاختراق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كثيراً ما يشك بعض مستخدمي الحواسب الإلكترونية أو الأجهزة الذكية بأن هناك شخص ما يستخدم البريد الإلكتروني الخاص بهم الأمر الذي يهدد خصوصية المستخدم وبياناته.

ويؤكد الخبراء على أهمية التحقق من سلامة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وتحديث البرامج باستمرار لمنع الهاكرز من اختراقها بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق، نصح الخبر التقني عبدالعزيز الحمادي باستخدام طريقة سهلة لمعرفة هل هناك أي هاكرز يحاول اختراق الهاتف أو الحاسب والإيميل الشخصي.

ونشر الحمادي مقطع فيديو يوضح الطريقة بالتفصيل، معلقا عليه بقوله: “إذا كنت تشك أن أحد يستخدم بريدك الإلكتروني بدون علمك؛ فهذه طريقة سهلة وسريعة بإمكانك عبرها معرفة ذلك؛ وإجبار الجهاز الآخر على تسجيل الخروج مباشرة وعدم الدخول على البريد بدون علمك”.

وشرح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي الطريقة باختصار من خلال المقطع الموضح أدناه:

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