«الصحة» تقدم تعليمات مهمة للراغبين في تلقي جرعات لقاح «كورونا» خارج المملكة

تواصل- فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة تعليمات مهمة للراغبين في الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج المملكة عبر تطبيق”توكلنا” التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه ينبغي على مقدم الطلب مراعاة النقاط التالية، لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب:

– التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن ادخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

– يشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

– أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها .(1 MB)

– التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

1 -أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة .

2 -أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

3 -أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

-المستندات المطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

-لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

– قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.

– اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي:

1- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

2- موديرنا (Moderna)

3- أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)

4- جانسن (Janssen)

-يمكن للذين لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا عبر الرابط التالي( أضغط هنا).