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وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير

وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير “ياسرف” عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف المتاحة كالتالي:
1- مهندس أجهزة III.
(Instrument Engineer III)
– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.
– معتمد كمهندس محترف
– معتمد في تحسين إجراءات العمل.
2- مهندس القياس II.
(Metering Engineer II)
– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة ، منها ما لا يقل عن سنتين (2) في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.
– معتمد كمهندس محترف.
– معتمد في تحسين إجراءات العمل.
التقديم:
– للإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة (ياسرف):
1- مهندس أجهزة III: ( اضغط هنا )
2- مهندس القياس II: ( اضغط هنا )

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