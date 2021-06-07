الصيف في «أبها».. عروس الجبل وسيدة الضباب تأسر العقول بأجوائها وجمالها

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تعد مدينة أبها من أجمل المناطق السياحية في المملكة وربما في العالم أجمع، حيث يحرص السياح والمتنزهون على زيارتها صيفاً وشتاءً للاستمتاع بمعالمها السياحية وأجوائها الرائعة وهوائها البديع.

ومدينة أبها أو كما يطلق عليها عروس الجبل، وسيدة الضباب، تعد واحدة من أبرز المدن السعودية، فهي المقر الإداري لمنطقة عسير والعاصمة الخاصة بها، وتقع أبها على جبال الحجاز أقصى جنوب غرب المملكة السعودية.

وتتميز أبها بموقعها الجغرافي المتميز، ووفرة الغطاء النباتي بها، واعتدال المناخ فيها؛ لارتفاعها الكبير عن سطح البحر بحوالي 2200 م.

طبيعة تخطف العقول والألباب

الطبيعة التي تأسر العقول والألباب ليست من مقومات السياحة في أبها فقط، ولكن ستجد داخلها العديد من المواقع، والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى الكثير من الأسواق الشعبية، التي ستمكنك من شراء أجمل التذكارات، والتحف، والأزياء الشعبية، لذلك السفر إلى أبها تجربة تستحق العناء بكل تأكيد؛ فهي واحدة من أجمل الاماكن السياحية في السعودية.

أهم الحدائق والمعالم الجغرافية والسياحية في أبها

منتزه أبو خيال

أبها هي الدليل الحي على أن السياحة في السعودية لها عدة أوجه أخرى ممتعة، بخلاف السياحة الدينية الغالبة على المشهد. فمدينة أبها زاخرة بالطبيعة الجميلة، والمتمثلة في الجبال والسهول الخضراء، ولكن أكثر ما يستقطب السياح داخلها، هي المتنزهات، ويأتي متنزه أبو خيال الواقع على الطريق الدائري للمدينة، كواحد من أجمل الاماكن السياحية في أبها.

سيضعك منتزه أبو خيال داخل لوحة طبيعية خلابة، فهو من أفضل الاماكن السياحية في أبها للعوائل؛ حيث سيتمتع أطفالك بالمساحات الخضراء الشاسعة، والملاعب، وسط مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات. أما في حالة رغبت في تناول وجبة شهية بصحبة عائلتك، هناك مطعماً داخله، يقدم أكلات مميزة وبأسعار في متناول يدك، لذلك يعتبر من أفضل منتزهات أبها.

2- حديقة الاندلس

خلال فصلي الربيع، والصيف، تتوافد الأسر على حدائق مدينة أبها، بنبتاتها وورودها الرائعة، ونسماتها العليلة. وأشهر حدائق أبها هي حديقة الاندلس، الواقعة في حي الأندلس على طريق الأمير سلطان، المعروف ب “شارع المطاعم”، فهي متنفس الشباب والأسر، حيث تعد تلك الحديقة الخلابة من أجمل المناطق السياحية في أبها للعوائل؛ لما تتمتع به من أجواء ساحرة، تجمع ما بين المساحات الخضراء على جنباتها، وبين الغيوم التي تتخللها، في مشهد بديع يخطف الألباب.

يتوجه كلاً من السكان المحليين والسياح، للاستمتاع بالملاعب والمرافق الترفيهية الموجودة في حديقة الاندلس، أو للتريض سواءاً بممارسة رياضة المشي، أو الجري.

3- السلام بارك أبها

يعد منتزه السلام الترفيهي من أكبر متنزهات أبها، فإذا كنت تفكر في السفر الى أبها بصحبة أطفالك، فلا تفوت زيارة السلام بارك؛ لما يزخر به من مساحات خضراء، وجلسات عائلية، ومطاعم من الدرجة الأولى، وألعاب وملاهي كهربائية للأطفال، وكذلك مجموعة من الألعاب المشوقة، الخاصة بالكبار، مثل قطار الموت، وسفينة السندباد إلخ، وكذلك بحيرة ومجموعة من الألعاب المائية المميزة داخلها.

يقع منتزه السلام أبها في حي النميص آخر الطريق المزدوج الذي يمتد من مدخل حي النميص إلى مدخل حي المنسك، ويعد من أكثر وجهات السياحة في أبها شعبية، فهو متنزه ترفيهي متكامل الخدمات.

4- منتزه عسير الوطني

يعد منتزه عسير الوطني من أبرز معالم السعودية وأبها بشكل خاص، فهو أكثر المنتزهات زيارة سواء من داخل السعودية أو خارجها. يمتد المنتزه من جبال عسير حتى سواحل البحر الأحمر، ويمتاز بطبيعته الجغرافية المذهلة، والمتنوعة ما بين الجبال البركانية العظيمة، والتي يطلق عليها “الدرع العربي” وكذلك الغابات الكثيفة.

منتزه عسير الوطني من منتزهات أبها الجميلة، هو عبارة عن محمية طبيعية خلابة، يمكنك من خلالها التعرف على أندر النباتات، وفصائل متنوعة من الحيوانات البرية. يمتد منتزه عصير الوطني على مساحة 455 ألف هكتار، ومقام على تلك المساحة، مجموعة متنوعة من المرافق السياحية والترفيهية، كالملاعب، والمطاعم، وسوق صغير، ومتحف، ومركز للاستعلامات، ومواقع للتخيم مزودة بالكهرباء وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك مجموعة من الفيلات والشقق السكنية؛ لراغبي الإقامة داخل المنتزه.

5- السحاب بارك أبها

الساحب بارك أبها سيمنحك تجربة سياحية جميلة، خاصة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في باقى مناطق المملكة، ستجد أجمل الأجواء المناخية في السحاب بارك أبها، الواقع على قمة جبل شاهق؛ الأمر الذي ينتج عنه، تدني درجات الحرارة داخله.

يقع السحاب بارك على بعد حوالي 15 كم عن مدينة أبها، ويمكن الوصول إليه، إما عن طريق أخذ الطريق الغربي المتفرع من طريق السودة، أو أخذ إمتداد الطريق المؤدي إلى جبل نهران.

داخل السحاب بارك أبها ستستمتع بأجمل الاجواء الطبيعية المذهلة، وخاصة للمنطقة المحيطة به، والقرى وبيوتها التي ستشاهدها بحجم صغير للغاية، ولكن المنظر الأروع هو رؤية السحاب وهو يعانق قمم الجبال؛ لذلك ستجد هناك العديد من السياح وخيامهم المنصوبة؛ للاستمتاع بتلك الأجواء الرائعة.

6- منتزه الملك عبد العزيز في أبها بجبل السودة

سيمنحك منتزه الملك عبد العزيز في السودة أسعد الأجواء المصيفية بصحبة عائلتك بكل تأكيد، فهو يتمتع بأجواء مناخية رائعة؛ لوقوعه شمال جبل السودة، كذلك ستجد معه ذلك المزيج الرائع ما بين الترفيه والطبيعة الساحرة.

يوفر لك منتزه الملك عبد العزيز بالسودة كافة الخدمات والمرافق السياحية، من ملاهي، وألعاب مشوقة، ومطاعم وكافيهات، وأكشاك خدمات، ومخيم تسوق، وساحة للعروض المختلفة. فقد أولى المسؤلين الكثير من الاهتمام بهذا المتنزه، باعتباره أكبر وأعلى منتزه موجود في المملكة.

1- قلعة شمسان

تعد قلعة شمسان من أقدم وأهم معالم أبها التاريخية الباقية حتى الآن، ولكنها مع الأسف لا تحظى بالعناية الكافية؛ فأدى ذلك إلى اندثار معالمها بعض الشئ.

تتمتع قلعة شمسان بأهمية تاريخية عظيمة، حيث تم استخدامها كثكنة عسكرية لفترات عدة في تاريخ المملكة، كما تتميز قلعة شمسان بمكانة دينية، حيث كان يتم إطلاق مدفع رمضان منها.

قلعة شمسان هي عبارة عن مبنى مستطيل الشكل، يتكون من مدخل رئيسي، و3 أبراج، موجودة على الجهة الغربية المطلة على المدينة، كما يوجد في داخل القلعة فناء مستطيل تفتح عليه كافة الغرف والمرافق. جدران القلعة لاتزال موجودة حتى الآن، ويوجد بها أبواب رئيسية مغلقة.

2- قرية الحبلة أو القرية المُعلقة

قرية الحبلة هي قرية تراثية وأثرية، وتعد من أهم وجهات السياحة في أبها التاريخية. سميت بهذا الإسم لأن وسيلة الإنتقال منها وإليها كانت عن طريق الحبال، كذلك يُطلق عليها القرية المُعلقة؛ لموقعها أسفل جرف صخري الذي ينحدر لحوالي 300 م من حافة جبال السروت الشاهقة الارتفاع، والذي يتجاوز الألفي متر عن سطح البحر؛ مما يمنحها وضعية معينة، وكأنها معلقة.

سر شهرة قرية الحبلة السياحية هو جمال بيوتها بأبوأبها الخشبية العتيقة، وانتشار المطاعم والمقاهي على إمتداد طرقات القرية، وكذلك رحلة الوصول إليها الشيقة عبر عربات التلفريك. تقع قرية الحبلة ضمن نطاق منتزه الحلبة، الذي يبعد حوالي 57 كم عن مدينة أبها.

3- قرية المفتاحة

قرية المفتاحة بأبها هي قرية سياحية وثقافية مميزة للغاية. كان موقع القرية قديماً عبارة عن حي سكني يضم مجموعة من المباني التقليدية المتلاصقة جنباً إلى جنب، ولكن مع مرور الوقت هجرها سكانها وتداعت مبانيها؛ فتم إقامة قرية حديثة على نفس طراز القرية القديمة، وهي القرية المعروفة باسم قرية المفتاحة.

تضم قرية المفتاحة العديد من الفاعليات الخاصة بالفنون التراثية، والتشكيلية، ومسرحاً، واستراحة للفنانين، ومسرحاً للأطفال، ومجموعة من المتاجر والاسواق، التي تعرض المنتجات، والمصنوعات اليدوية، وكذلك تضم القرية صالات لعرض اللوحات الفنية.

عند زيارتك لقرية المفتاحة أو ما يطلق عليها “مركز الملك فهد الثقافي” ستجد أنها تهدف إلى تنشيط الابداعات الفنية والثقافية، والأعمال اليدوية، وسط أجواء تراثية وعمرانية أصيلة.

4- قصر شدا

قصر شدا يطلق عليه كذلك “القصر الأبيض” ويعد من أبرز معالم السياحة في أبها التاريخية، حيث كان قديماً مقر للإمارة بمنطقة عسير، ولكنه الآن تم تحويله لمتحف للموروثات الشعبية. بني قصر شدا عام 1927م، والذي أمر ببناءه هو الملك عبد العزيز، رحمه الله، ويمتاز قصر شدا بهندسته المعمارية الفخيمة، التي تشبه إلى حد كبير المباني المحلية في المنطقة.

يتألف قصر شدا من أربعة أدوار، وتزينه من الخارج مجموعة من الحليات الزخرفية. المتحف الموجود داخل القصر، يضم العديد من المخطوطات، والمسكوكات، والأدوات المنزلية، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية؛ لمدينة أبها في الماضي.

1- جبل السودة

مدينة أبها هي مدينة جبلة من الطراز الأول؛ وذلك لغناها بالسلاسل الجبلية في كل جنباتها، ولكن سر تميز جبل السودة أو الجبل الأسود عن غيره، كواحد من أشهر اماكن سياحية في أبها يعود إلى عدة أسباب، أولاً باعتباره أعلى قمة داخل المملكة العربية السعودية بارتفاعه البالغ حوالي 3.3 كم، ثانياً ما يتمتع به من مناظر طبيعية تحبس الأنفاس لمدينة أبها بأكملها، ثالثاً لأنه يعد موقعاً لمسابقة الطيران الشراعي، التي تُعقد كل صيف، ضمن فاعليات مهرجان عسير السنوي.

الجدير بالذكر أيضاً أن سبب تسمية جبل السودة بهذا الإسم، يعد غامضاً حتى الآن، ولكن بعض السكان المحليين، يرجحون أن سبب التسمية هو كسوته من أشجار الآرار الداكنة، والغيوم الداكنة التي تلوح فوقه في الأفق.

2- الجبل الأخضر

الجبل الأخضر هو ماسة خضراء ضخمة، تضئ ليل أبها الدامس، في أجمل لوحة طبيعية قد تقع عليها عينيك. يقع الجبل الأخضر في وسط مدينة أبها، وهو جبل مخروطي الشكل، أطلق عليه هذا الإسم، نتيجة أنه يتم زراعته على شكل مدرجات، يتم إضاءتها ليلاً، فيشع منه اللون الأخضر المبهر.

الجبل الأخضر الآن يعد من أهم عوامل الجذب السياحي داخل مدينة أبها، حيث تم تزويده بكافة المرافق السياحية، من مطاعم، وفنادق، كما يوجد به محطة للتلفريك، الذي سيأخذك في نزهة رائعة، ترى خلالها كافة أنحاء المدينة من أعلى.

3- سد بحيرة أبها

يلعب سد بحيرة أبها أكثر من دور هام لمدينة أبها، أولها دوره التقليدي كسد لتخزين وحجز مياه السيول، والأمطار وراءه، وثانيها دوره كمعلم سياحي، ورافد اقتصادي هام. ويقع السد عند الطرف الغربي لمدينة أبها، وتم افتتاحه عام 1974م.

تعد بحيرة سد أبها من أجمل وجهات السياحة في أبها حيث تعج المنطقة المحيطة بها بالحدائق، والجلسات العائلية، ذات الإطلالة الرائعة على بحيرة سد أبها، وكذلك العديد من المرافق الترفيهية والسياحية، كالفنادق، والمطاعم، والملاهي، كما يمكنك استئجار قارب والتنزه داخل البحيرة، أما لو كنت من هواة التنزه سيراً على الأقدام، فلن تجد أفضل من السير على جسم سد بحيرة أبها، والاستمتاع بأجمل المشاهد الطبيعية.

4- شلال الدهناء

يقع شلال الدهناء جنوب محافظة تنومة في منطقة عسير، وبالتحديد في قرية الدهناء، حيث يبعد حوالي 110 كم عن مدينة أبها، ويعد الشلال من أبرز المعالم الطبيعية في منطقة عسير؛ فهو من الشلالات النادرة والموجودة داخل المملكة.

يستقطب شلال الدهناء الآلاف من الزوار خاصة خلال فصل الصيف؛ الراغبين في الاستمتاع بمنظر الشلال، والمياه تتدفق من أعلى الجبل وصولاً لبحيرة صغيرة أسفل الجبل؛ ليواصل جريانه بعد ذلك إلى وادي تنومة. فلو كنت من عشاق الطبيعة، ننصحك بألا تفوتك زيارة شلال الدهناء عند السفر الى أبها الجميلة.