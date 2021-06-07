«الخثلان»: احرص على ممارسة 4 أعمال في يوم واحد ولو مرة في العمر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نصح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بممارسة هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد ولو لمرة واحدة في العمر.
وقال الشيخ الخثلان :احرص يا أخي على أن تجمع هذه الخصال في يوم واحد، ولو مرة واحدة في عمرك وهذه الأعمال هي:
• أن تصبح يوماً صائماً
• وأن تطعم مسكينا
• وأن تعود مريضاً
• وأن تتبع جنازة
وتابع الشيخ الخثلان: “ينبغي الحرص على أن تطبق هذا ولو لمرة واحدة في عمرك”، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة).
💢اعمل هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد ولو مرة في عمرك#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلانpic.twitter.com/Cv7j9uFRru
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda)June 7, 2021