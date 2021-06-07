لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. 750 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد (750) فرصة وظيفية وتدريبية للسعوديين والسعوديات حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حديثي التخرج أو ذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، القصيم، نجران، الاحساء، حائل، رفحاء، عرعر) بالمجالات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية وهندسية

– وظائف أطباء

– وظائف صيادلة

– وظائف أخصائيين وفنيين

– وظائف تمريض

الشروط العامة لجميع الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الطبية والصحية).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

– إجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) للوظائف التي تتطلب ذلك.

ملاحظة هامة لجميع المتقدمين:

في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة للوظائف التي تتطلب خبرة، فإنه يتم إلحاق المتقدم أو المتقدمة ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط (بإستثناء وظائف الأطباء وأطباء الأسنان).

طريقة التقديم:

بدأ التقديم منذ يوم الأربعاء 1442/10/21هـ عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة علىالـرابط