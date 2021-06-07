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14.9 مليار تداولات.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة

14.9 مليار تداولات.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الإثنين مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.02%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

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