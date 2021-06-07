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«العدل» توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر «ناجز»

«العدل» توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر «ناجز»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني: هي خدمة انتقال ملكية أي عقار سواء كان أرضا أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عبر بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في التالي:

– الدخول على بوابة ناجز.
– قائمة الخدمات الإلكترونية.
– اختيار العقارات.

بينما خطوات البائع هي:

– اختيار إفراغ العقار إلكترونية.
– اختيار إضافة طلب جديد.
– تحديد العقار.
– معاينة الصك.
– إدخال بيانات الصفقة.
– التحقق من ضريبة التصرفات العقارية.
– وأخيرًا مراجعة البيانات واعتماد الصفقة.

وتتمثل خطوات المشتري في:

– اختيار طلباتي.
– استعراض الطلبات.
– معاينة الطلب للمشتري.
– قبول الطلب.
– استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط.
– تحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.

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