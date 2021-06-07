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«المرور»: اختبار القيادة غير إلزامي لحاملي التصريح بشرط وحيد

«المرور»: اختبار القيادة غير إلزامي لحاملي التصريح بشرط وحيد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المرور السعودي أنه لا يلزم دخول اختبار القيادة لمن يحمل تصريح قيادة، بشرط بلوغه سن الـ18.

وقال المرور ردا على سؤال بشأن الحصول على رخصة القيادة: تنص المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

متطلبات الحصول على الرخصة
أن يتم المتقدم 18 عاماً.
إجراء الكشف الطبي.
دفع الرسوم.

اختبار القيادة
اجتياز الاختبار النظري في مدارس تعليم القيادة التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور.
اجتياز اختبار القيادة بمدارس تعليم القيادة.
ويُعفى منه من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية ومعترف بها من الإدارة المختصة بالمملكة وتتأكد الإدارة من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب باستبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة.

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