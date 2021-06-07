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عصير موجود في كل منزل يقي من خطر الإصابة بـ«النوبات القلبية»

عصير موجود في كل منزل يقي من خطر الإصابة بـ«النوبات القلبية»
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تواصل – وكالات:

كشفت أبحاث عن أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يساعد في صد النوبات القلبية.

وهذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition، ووجدت الدراسة أن شرب عصير الطماطم غير المملح يخفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعرف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بأنه النوع الضار من الكوليسترول الذي يتجمع داخل جدران الشرايين.

وفي الدراسة، زُوّد 184 من الذكور و297 من الإناث بكمية كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام واحد.

وفي نهاية الدراسة، انخفض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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