«التجارة» تشهِّر بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد.. وتكشف عن عقوبتهم

تواصل – فريق التحرير:
شهرت وزارة التجارة بـ10 أشخاص قاموا بإصدار شيكات بدون رصيد، كما كشفت الوزارة عن العقوبات المقررة بحقهم.
وأعلنت وزارة التجارة عن أسمائهم وهم :
1- عبدالله حسين سعيد القحطاني.
– عقوبته : السجن لمدة شهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
2- وليد عقيل فداع الشمري.
– عقوبته: السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
3- مطلق فيصل مطلق السبيعي.
-عقوبته: السجن لمدة شهرين وغرامة أربعة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
4- مطلق فيصل مطلق السبيعي.
– عقوبته: السجن لمدة شهرين وغرامة ستة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
5 – هادي حسين محمد آل ساري.
– عقوبته : غرامة خمسمائة ريال مع التشهير على نفقته.
6- سعيد عبدالرب سعيد شملان.
عقوبته: السجن لمدة أربعة أشهر وغرامة سبعة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
7- حسام عبد العزيز حمزة حلواني.
– عقوبته: غرامة خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
8- عبدالله حسين سعيد القحطاني.
– عقوبته: السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألف ريال مع التشهير على نفقته.
9- فيصل ناصر عبدالله الصنيعي.
– عقوبته السجن لمدة ستة أشهر وغرامة ستة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
10- محمد مبارك فهاد آل فاران.
– عقوبته: غرامة خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.