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هل تم حذف اسم «الفخذ» عبر منصة أبشر وتوكلنا؟ الأحوال المدنية تجيب

هل تم حذف اسم «الفخذ» عبر منصة أبشر وتوكلنا؟ الأحوال المدنية تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “لماذا المعلومات المدونة في بطاقة الهوية المحمولة مكتملة بينما المدون على منصة أبشر وتوكلنا (الفخذ) غير موجود؟”.

وردت الأحوال المدنية بتغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات، والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن”.

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