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أسعار النفط تتجاوز 72 دولاراً للمرة الأولى منذ عامين

أسعار النفط تتجاوز 72 دولاراً للمرة الأولى منذ عامين
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تواصل – وكالات:

واصلت أسعار النفط مكاسبها حيث تجاوزت 72 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2019، ساعد على ذلك انضباط الإمدادات في “أوبك +” وتعافي الطلب على مواجهة المخاوف بشأن عمليات التطعيم المتفاوتة في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت أسعار خام برنت 65 سنتا أو 0.9% إلى 71.96 دولار للبرميل. ووصل إلى أعلى مستوى عند 72.17 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أو 1.1٪، عند 69.59 دولار، ولامس في وقت سابق 69.76 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وشهد سعر خام برنت تحقيق مكاسب خلال أسبوع بأكثر من 3.2%، فيما يتجه الخام الأمريكي نحو ارتفاع بواقع 5%. ويعد هذا الأسبوع الثاني من المكاسب لكلا الخامين.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قالوا إنهم سيلتزمون بقيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي (الخميس) انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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