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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد قبول الطلاب للعام المقبل

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد قبول الطلاب للعام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، يوم الثلاثاء الـ 17 من شهر ذو الحجة القادم الموافق 27 يوليو 2021م، موعداً لبدء استقبال الطلاب والطالبات الراغبين الالتحاق بالجامعة لمرحلة الدبلوم والبكالويوس للعام الجامعي المقبل 1443هـ، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن التقديم سيكون متاحاً للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، وبإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، ومتابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR وتفعيل التنبيهات حيث إنها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

وأكد آل مريح، أن الجامعة سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول عبر منظومة تقنية متكاملة ، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.

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