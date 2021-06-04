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«المرور» يضبط قائد مركبة وضع حمولة بأبعاد زائدة وعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

«المرور» يضبط قائد مركبة وضع حمولة بأبعاد زائدة وعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة قام بوضع حمولة ذات أبعاد كبيرة تعيق حركة السير.

جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى مرفقة بمقطع فيديو يوثق المخالفة، حيث أوضح المرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن غرامة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل عن الحد المسموح به، تتراوح ما بين (500-900) ريال.

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