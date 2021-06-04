يبدأ 29 أغسطس.. تعرّف على التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية لعام 1443هـ

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، تفاصيل التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية للعام 1443هـ.

ووفقاً للتقويم الدراسي، فإن الدراسة للمرحلة الجامعية تبدأ يوم 29 أغسطس 2021، وتنتهي يوم 16 يونيو 2022م.

وأوضح التقويم أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ستكون يوم 25 نوفمبر، على أن يعود الطلاب من الإجازة يوم 5 ديسمبر.

وكشف التقويم عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول وذلك يوم 6 يناير 2022، حيث يعود الطلاب لبداية الفصل الثاني يوم 16 من نفس الشهر.

وأوضح التقويم أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 10 مارس 2022م، على أن يعود الطلاب يوم 20 مارس.

جدير بالذكر أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول سيكون 18 أسبوعاً، بينما تبلغ أسابيع الفصل الثاني 19 أسبوعاً، فيما ستكون عدد أيام الدراسية الفعلية خلال العام 176 يوماً.

ويبلغ عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 11 إجازة، بإجمالي عدد أيام 35 يوماً خلال العام الدراسي.