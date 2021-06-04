الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء

«الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اكتمال إعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بانقطاعه خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة رفحاء.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبب في انقطاع الخدمة، وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثف على إصلاح الأعطال التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبه وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالعمل على معالجة أسباب انقطاع التيار، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.

مواد ذات صلة

شرطة الحدود الشمالية: القبض على شخصين اعتديا على آخر أمام أحد المحال التجارية

شرطة الحدود الشمالية: القبض على شخصين اعتديا على آخر أمام أحد المحال التجارية

انقطاع التيار في «عرعر».. وشركة الكهرباء تعتذر لعملائها

انقطاع التيار في «عرعر».. وشركة الكهرباء تعتذر لعملائها

شرطة الحدود الشمالية: الإطاحة بمواطنين سرقا عقاقير طبية من إحدى مستشفيات «رفحاء»

شرطة الحدود الشمالية: الإطاحة بمواطنين سرقا عقاقير طبية من إحدى مستشفيات «رفحاء»

القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر.. وإحالته للهيئة المرورية

القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر.. وإحالته للهيئة المرورية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة