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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد

هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا، عبر دم المريض.

وتلقى حساب “الصحة 937” عبر تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل مرض كورونا ينتقل في دم المريض؟”.

وردت الصحة بقولها: “بشكل عام ينتقل فايروس كورونا الجديد من الأشخاص المصابين عن طريق الرذاذ التنفسي أو عن طريق ملامسة الأسطح أو المنتجات الملوثة بالفيروس، كما أن مدى انتقال العدوى يعتمد على حسب التزام الشخص باتباع إرشادات الوقاية”.

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