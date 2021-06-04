تحذير من «الغذاء والدواء» بشأن ترك الأدوية ومستحضرات التجميل داخل السيارة

تواصل – فريق التحرير :

حذرت هيئة الغذاء والدواء، من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل في السيارة، مؤكدة أن هذا الأمر يعرضها للتلف.

وقالت الهيئة في انفوجراف توعوي عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”، بالقول: “انتبه الحرارة الشديدة تسبب فساد الأدوية ومستحضرات التجميل”.

وأوضحت الهيئة أنه حال تسجيل درجة الحرارة خارج السيارة 27 درجة مئوية، فإنها تكون داخل السيارة بعد مرور 20 دقيقة 31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه عقب مرور 40 دقيقة داخل السيارة تكون درجة الحرارة 47 درجة مئوية، وعند مرور 60 دقيقة تصبح درجة حرارة السيارة 50 درجة مئوية.