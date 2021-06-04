لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، على مسمى:

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الرواتب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.