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«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي عمليات التبرع بالأعضاء حتى 50 ألف ريال

«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي عمليات التبرع بالأعضاء حتى 50 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وقال حساب المجلس على تويتر: “تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء (للمتبرع) بحد أقصى (50000) ريال ، خلال مدة الوثيقة”.

وكان مجلس الضمان الصحي، قد حدد 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

ذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية: ” استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة. انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها،وفاة المؤمن له، انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)و انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جدي.

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