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6 نصائح مهمة من «الصحة» للوقاية من الغبار

6 نصائح مهمة من «الصحة» للوقاية من الغبار
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تواصل – فريق التحرير:

قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح وتنبيهات للوقاية من موجات الغبار التي تكثر خلال فصل الصيف في المملكة.

وأوضح حساب “عش بصحة” على تويتر، أن الغبار يعد من ملوثات البيئة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

ونصحت الوزارة بالحرص على غلق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام خلال موجات الغبار، وتجنب التعرض لها إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

ووجهت تنبيهات لمرضى الربو بالتأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي في المنزل، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي حال صرفه من الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال وجود أزمة شديدة لم تستجب للبخاخ.

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