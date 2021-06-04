الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يوضح 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد «الكبسة»

استشاري يوضح 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد «الكبسة»
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد منسوبة للكبسة.

ونشر النمر صورة على حسابه بتويتر تداولها البعض عن 4 فوائد مزعومة، مشيراً إلى أن ما ورد فيها غير صحيح.

وقد شملت المعلومات الخاطئة المتداولة:

-الكبسة تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

-الكبسة من مضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز الهضمي.

-تزيد من نشاط الجسم بسبب توابلها.

-تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

 

مواد ذات صلة

يختلف حوله الكثيرون.. الكشف عن فوائد مذهلة للموز الأخضر و الأصفر

يختلف حوله الكثيرون.. الكشف عن فوائد مذهلة للموز الأخضر و الأصفر

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد صحية لتناول «قشر الموز»

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد صحية لتناول «قشر الموز»

استشاري يوضح حقيقة احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية

استشاري يوضح حقيقة احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية

لمرضى «السكري».. 10 فوائد مذهلة لتناول «الخس»

لمرضى «السكري».. 10 فوائد مذهلة لتناول «الخس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة