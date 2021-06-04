استشاري يوضح 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد «الكبسة»

تواصل – فريق التحرير :

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد منسوبة للكبسة.

ونشر النمر صورة على حسابه بتويتر تداولها البعض عن 4 فوائد مزعومة، مشيراً إلى أن ما ورد فيها غير صحيح.

وقد شملت المعلومات الخاطئة المتداولة:

-الكبسة تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

-الكبسة من مضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز الهضمي.

-تزيد من نشاط الجسم بسبب توابلها.

-تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.