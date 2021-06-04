استشاري يوضح 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد «الكبسة»

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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد منسوبة للكبسة.
ونشر النمر صورة على حسابه بتويتر تداولها البعض عن 4 فوائد مزعومة، مشيراً إلى أن ما ورد فيها غير صحيح.
وقد شملت المعلومات الخاطئة المتداولة:
-الكبسة تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.
-الكبسة من مضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز الهضمي.
-تزيد من نشاط الجسم بسبب توابلها.
-تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.
المعلومة أدناه خاطئةpic.twitter.com/kleXri0TZ6
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)June 3, 2021