وزارة العدل تطلق خدمة «الحاسبة العمالية».. هذه أهم أهدافها

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
#خدمة_عدلية_جديدة| الإصدار الأول لخدمة "الحاسبة العمالية"، التي تستهدف تسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
ويمكن الاطلاع على الحاسبة من خلال الرابط التالي :https://t.co/Su2fJeEt4zpic.twitter.com/IApeUkK5Zx
— وزارة العدل (@MojKsa)June 3, 2021