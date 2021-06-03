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ثبت إصابتهم بـ«كورونا».. ضبط 14 مخالفاً لإجراءات الحجر الصحي بالجوف

ثبت إصابتهم بـ«كورونا».. ضبط 14 مخالفاً لإجراءات الحجر الصحي بالجوف
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (17) شخصًا بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة المواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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