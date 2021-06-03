الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بنك التنمية الاجتماعية: تمويل بقيمة 10 ملايين ريال لقطاع التعليم الأهلي

بنك التنمية الاجتماعية: تمويل بقيمة 10 ملايين ريال لقطاع التعليم الأهلي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا، بتمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال.

وقال بنك التنمية، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إسهامًا من بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التعليم في دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا”.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على منتج (أفق) لدعم المنشآت القائمة والاستفادة من تمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال “تمويل ميسر لقطاع التعليم العام الأهلي”، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» تعلن الضوابط الصحية المحدثة للحضور لمقرات العمل

«الموارد البشرية» تعلن الضوابط الصحية المحدثة للحضور لمقرات العمل

متحدث «الصحة» يحسم الجدل: لا يوجد أي رابط بين «البنج» وأخذ لقاحات كورونا

متحدث «الصحة» يحسم الجدل: لا يوجد أي رابط بين «البنج» وأخذ لقاحات كورونا

للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»

للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»

«الخثلان»: وباء كورونا مثل الطاعون.. وضحاياه نحتسبهم شهداء

«الخثلان»: وباء كورونا مثل الطاعون.. وضحاياه نحتسبهم شهداء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>