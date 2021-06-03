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ضبط 50 امرأة في تجمع مخالف داخل قاعة أفراح بـ«الرس»

ضبط 50 امرأة في تجمع مخالف داخل قاعة أفراح بـ«الرس»
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهن للإجراءات الاحترازية.

وفي التفاصيل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأضاف السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

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