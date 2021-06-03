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«جامعة أم القرى» تعلن موعد وأسماء المرشحين لمقابلات وظائفها المؤقتة

«جامعة أم القرى» تعلن موعد وأسماء المرشحين لمقابلات وظائفها المؤقتة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى أسماء المرشحين والمرشحات وموعد دخول المقابلة الشخصية الخاصة بالوظائف التعاقدية المؤقتة المعلن عنها بتاريخ 1442/08/06هـ الموافق 2021/03/19م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف التي تم الإعلان عنها

1- أخصائي تسويق.
2- أخصائي موارد بشرية.
3- أخصائي نظم معلومات.
4- محاسب.
5- مدير تدريب.
6- مدير وحدة عالي.
7- مهندس السلامة والصحة المهنية.
8- موظف التنسيق والتدريب.
9- باحث قانوني.
10- مستشار قانوني.

مكان المقابلات

– معهد البحوث والدراسات الاستشارية – العابدية.
– خرائط جوجل:  اضغط هنا
– رابط الإستعلام: اضغط هنا

 

وأكدت الجامعة على أهمية الالتزام بما يلي:

1- الحضور قبل نصف ساعة من موعد المقابلة الشخصية بمقر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالعابدية.
2- ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وتفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى المقر.
3- إحضار أصول الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة العملية، وبطاقة الهوية الوطنية.

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