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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة والأحساء تسجل أعلى درجة حرارة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة والأحساء تسجل أعلى درجة حرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجيل الأحساء 47 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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