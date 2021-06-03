«فن اجتياز المقابلة الشخصية وكتابة المقال».. دورات مجانية تنظمها جامعة الملك خالد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عن تنظيم دورتين إلكترونيتين حول “فن اجتياز المقابلة الشخصية” و”كتابة المقال” لجميع فئات المجتمع والتي ستقام (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الدورات المتاحة:-

1- فن اجتياز المقابلة الشخصية.

– التعريف بطرق ومهارات إجراء مقابلة شخصية ناجحة.

موعد الدورة: يوم الجمعة 1442/10/23هـ الموافق 2021/06/04م، من الساعة 8 – 9 مساءً.

التسجيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).

2- كتابة المقال.

– التعريف بالخطوات والمهارات اللازمة لكتابة المقال.

موعد الدورة: يوم الجمعة 1442/10/23هـ الموافق 2021/06/04م، من الساعة 7 – 8 مساءً.

التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

الفئة المستهدفة:-

– جميع فئات المجتمع.

المزايا:-

– دورات مجانية عن بُعد.

– لجميع فئات المجتمع.

– يوجد شهادات حضور.

موعد التقديم:-

– التقديم متاح ابتداء من اليوم الخميس بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق بالميلادي 2021/06/03م.