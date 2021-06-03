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خبراء ينصحون بحذف 5 تطبيقات شهيرة من هواتف أندرويد

خبراء ينصحون بحذف 5 تطبيقات شهيرة من هواتف أندرويد
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تواصل – وكالات :

حذر عدد من الخبراء مستخدمي هواتف “أندرويد” من بعض التطبيقات المليئة بالبرامج الضارة لهواتفهم .

وأوضحوا بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى الأجهزة وجميع البيانات الشخصية للغاية التي نخزنها عليها.

وأشاروا إلى أن المتسللين يمكنهم رؤية الرسائل النصية الخاصة وحتى تفاصيل الحسابات المصرفية للمستخمين دون أن يلاحظوا وقوع أي هجوم.

وتشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

Uplift
BookReader
PlutoTV
Kaspersky
VLC MediaPlayer

وتم تنزيل الإصدارات الرسمية من هذه التطبيقات، والتي لا تتأثر بالبرامج الضارة، أكثر من 50 مليون مرة ويبدو أن المتسللين يستخدمون شعبيتها الهائلة في محاولة للتسلل إلى هواتف المستخدمين دون أن يلاحظها أحد.

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