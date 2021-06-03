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«البنك المركزي» يحذر من رسائل الاحتيال ويدعو للإبلاغ عنها عبر هذا الرقم مجاناً

«البنك المركزي» يحذر من رسائل الاحتيال ويدعو للإبلاغ عنها عبر هذا الرقم مجاناً
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تواصل – فريق التحرير :

كشف البنك المركزي السعودي، عن خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب الإفصاح عن البيانات المالية والبنكية.

ودعا البنك المركزي من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بالفوز بمكافآت وجوائز مالية من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز المجاني الموحد : 3303300

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS) ، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني 330330.

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