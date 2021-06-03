بالتفصيل.. تعرف على أبرز اشتراطات التقديم في الجامعات والكليات العسكرية بالمملكة

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بعد أن تنتهي اختبارات المرحلة الثانوية في كل عام يتم فتح باب قبول الطلاب الجدد في الجامعات على مستوى المملكة، وفق شروط ومعايير معينة تم تحديدها ويجب على الطالب اجتيازها وتحقيقها ومن ثم التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب (اضغط هنا).

وإليكم تفاصيل التسجيل والقبول في الجامعات على مستوى المملكة واشتراطات وتفاصيل القبول في الكليات العسكرية في التقرير التالي:

شروط قبول الطلاب في جامعات المملكة:

تختلف شروط القبول بين جامعة وأخرى، وفيما يلي سوف نقدم أهم شروط ومعايير القبول في الجامعات على مستوى المملكة على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية بشرط ألا يكون قد مر عليها أكثر من خمس سنوات.

يجب أن يخضع الطالب لاختبار القدرات الخاص بالجامعة التي يرغب في التقديم بها.

خضوع الطالب الاختبار التحصيلي والحصول على درجة النجاح المطلوبة للجامعة المُراد التقديم عليها.

يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس النسبة الموزونة والتي تشمل نسبة مئوية من درجات الشهادة الثانوية، ونسبة مئوية من اختبار القدرات، ونسبة مئوية من الاختبار التحصيلي، ثم تقوم الجامعة بجمع تلك النسب الثلاثة وبالتالي نحصل على النسبة التي سيفاضل عليها.

ويمكن أن تفرض كل جامعة نسب مختلفة عن الجامعة الأخرى، فبعض الجامعات تحدد نسبة 60% للشهادة الثانوية، ونسبة 20% لاختبارات القدرات، ونسبة 20% للاختبار التحصيلي، بينما تقوم جامعة أخرى بتحديد نسبة 30% للشهادة الثانوية، ونسبة 40 % للاختبار التحصيلي، ونسبة 30% لاختبار القدرات.

شروط التقديم للطلاب الاجانب

بالنسبة للطلاب الأجانب ولكن من أمهات سعوديات الجنسية فيتم معاملتهم نفس معاملة الطلاب السعوديين، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب فإن الجامعات السعودية وضعت نسبة 5% للطلاب الأجانب، وحتى يتقدموا إلى المفاضلة يجب عليهم اتباع بعض الشروط وهي:

يجب عليهم إرسال الأوراق التي تثبت معدلهم وتحتوي على كشف درجات المرحلة الثانوية الخاص بهم.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية بتقدير جيد جدا.

يجب أن يرفقوا الطلب مع صورة لجواز السفر وصورة شخصية حديثة إلى جانب تقرير طبي، وشهادة حسن السلوك، وصورة للبطاقة الشخصية.

ويجب أيضاً إرفاق ترجمة عربية موثوقة لكل وثيقة مكتوبة بلغة غير اللغة العربية.

وبعد ذلك تقوم الجامعات بدراسة الطلبات التي تم إرسالها لهم ويتم تحديد درجات القبول في كل تخصص وفي كل جامعة على أساس تلك الطلبات، ويمكن أن تختلف درجة التخصص في مجال واحد بين جامعة وجامعة أخرى، سبب ذلك يرجع إلى عدد المتقدمين بها.

شروط القبول في عدد من الجامعات:

أولا: جامعة جدة

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

أن يقوم الطالب باجتياز كافة الاختبارات التي تطلبها الجامعة، إذا كان يود الالتحاق بإحدى الكليات العلمية، وهذه الاختبارات توضح هل الطالب مؤهل ومستعد لهذه الكلية أم لا؟.

أن يقوم بإدخال بياناته بشكل واضح وصحيح ومتماثل مع بيانات الطالب التي توجد في المستندات الرسمية.

أن يقوم الطالب بالتقدم للمركز الوطني للقياس، ليتم التأكد من صلاحية الشهادات.

أن يكون الطالب يتمتع بالسيرة الجيدة وحسن الخلق، وأن يقدم ما يثبت ذلك من أماكن دراسته في المراحل السابقة.

عند التقدم لأي جامعة يجب ألا يكون الطالب قد قدم في جامعة أخرى وتم رفضه أو سحب ورقه منها من قبل، وإذا حدث ذلك يجب عليه أن ينتظر 3 شهور قبل التقديم في الجامعة، وإلا تم رفضه.

يجب أن يقوم الطالب بتقديم طلب الإلتحاق بإحدى الجامعات، وذلك بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة بحد أقصى ثلاث سنوات.

في حالة الطلاب المكفوفين والذين يقدمون على الالتحاق في إحدى الجامعات، يتم إعفاؤهم من اختبارات التحصيلي والقياس.

والتسجيل في جامعة جدة، يجب أن يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة عمادة الإلكترونية.

شروط التقديم في جامعة حائل

التقديم يتم بشكل إلكتروني، ويجب أن يكون الطالب المتقدم، حاصل على الشهادة الثانوية، ويقدم ما يفيد ذلك.

بالنسبة للكليات العلمية، على من يود الالتحاق بها، أن يمر باختبار القياس، من أجل أن يتم قبوله، وبالنسبة للكليات الأدبية فلا يشترط ذلك.

شروط التقدم للجامعات الإلكترونية في المملكة

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية، أو ما يوازيها.

لا يوجد حد أقصى من السنوات يجب أن يقدم الطالب للالتحاق في الجامعة قبل مروره.

يتم الاختيار بين الطلاب عن طريق مجموع الثانوية العامة أو ما يوازيها، مع درجاته في اختبار القدرات، مع درجاته في الامتحان التحصيلي، ويتم الدمج بين الدرجات الثلاث، لإخراج المجموع المتوسط.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة كاملة.

يحب تقديم الشهادة الأصلية الخاصة بالثانوية العامة أو ما يوازيها.

للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب عليهم تقديم أصل معادلة الشهادة، من وزارة التعليم.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يقدم الطالب صورة البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية، ويشترط أن تكون مازالت سارية المفعول، ويحل محلها الكارت الخاص بالعائلة بالنسبة للطالبات.

بالنسبة للطلاب الأجانب يجب عليه تقديم صورة من الإقامة سارية المفعول.

وإذا كان الطالب أجنبي ومن أم سعودية، يجب عليه تقديم صورة من هويتها الوطنية.

يجب أن يقوم الطالب برفع كافة الأوراق والمستندات على الموقع الخاص ببوابة القبول.

أن ينجح في الاختبارات التي تقوم بها الجامعة.

ما هي طريقة التسجيل في الجامعات الإلكترونية؟

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالجامعة الإلكترونية بالمملكة، أو يقوم بالضغط على الرابط التالي (اضغط هنا):

يقوم الطالب باختيار المرحلة الخاصة بالحاصلين على الثانوية العامة، وهي مرحلة البكالوريوس.

يقوم بالنقر على كلمة تقديم طلب جديد، ثم إنشاء حساب جديد.

يقوم الطالب بعد إتمام إنشاء الحساب، بإدخال بياناته، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب أن يقوم الطالب باختيار الجامعة داخل المربع السكني، ثم ينقر على كلمة متابعة.

يختار الفصل الدراسي الأول.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به، من إسم، وعنوان والبيانات الأخرى، ويقوم بكتابة أيضا البيانات التعليمية المطلوبة.

يقوم باختيار تخصص الدراسة، مثل قسم المحاسبة والتجارة الإلكترونية، وقسم تقنية المعلومات، وهناك تخصصات متنوعة ومتعددة أخرى .

يقوم الطالب بالنقر على كلمة متابعة ثم ارسال.

يجب الوضع في الاعتبار أن هناك شروط فردية خاصة بكل تخصص يحب توافرها في الطالب.

ما هي المستندات المطلوبة للتقدم للجامعات في المملكة العربية السعودية؟

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يجب تقديم ما يثبت حصولهم عليها.

بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريوس، يجب عليهم تقديم ما يثبت ذلك، من أجل التقديم على على درجة الماجستير.

للراغبين في التقديم للحصول على شهادة الدكتوراه، يجب تقديم ما يثبت حصوله على شهادة الماجستير.

تقديم صور شخصية خاصة بالطالب، ذات خلفية بيضاء.

أن يكون الطالب قد قام بسداد المصروفات المحددة من قبل الجامعة.

إذا كانت الدراسة في الجامعة باللغة الإنجليزية، يجب تقديم شهادة تثبت إتقانه للغة، مثل شهادة توفيل.

إذا كان الطالب المتقدم للجامعة أجنبي الجنسية، يجب أن يقوم بتقديم نسخة عربية من الشهادات الخاصة به.

يقوم الطالب الأجنبي الجنسية بتقديم صورة ضوئية من جواز السفر، وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور.

أشهر الجامعات في المملكة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: وهي أكثر جامعات الرياض شهرة في المملكة العربية السعودية، بل وتعد من أقدم الجامعات بالمملكة.

جامعة الملك سعود: هذه الجامعة من أكبر الجامعات مساحة في السعودية، تشتمل على عدد كبير من الطلاب، يقدم للالتحاق بها العديد من الطلاب من جميع أماكن المملكة، يوجد بها كليات جميع التخصصات، لذلك فهي من أهم الجامعات أيضا في المملكة العربية السعودية.

جامعة الملك خالد.

جامعة التقنية في مكة المكرمة.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

جامعة القصيم.

الجامعة السعودية الإلكترونية.

جامعة الملك فهد.

جامعة نجران.

جامعة جدة.

جامعة الإمام.

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

جامعة تبوك.

شروط القبول في الكليات العسكرية

ينبغي توفر مجموعة من الشروط في المتقدمين للكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية منها الصفات الجسدية وغيرها من الاجتماعية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

• لابد من أن يكون المتقدم سعودي في الأصل والنشأة، بينما يتم استثناء من ولد أو نشأ مع والديه بالخارج بسبب ظروف العمل أو لأسباب دراسية أو إجازات خارج المملكة العربية السعودية، شريطة عدم حصوله أو حمله لجواز أو جنسية البلد التي ولد أو نشأ بها.

• يجب من التأكد من حسن سير المتقدم وسلوكه وعدم الحكم عليه بأي حدود شرعية أو أي جرائم مخلة بالشرف، أو عدم تأدية الأمانة وعدم سبق طرده من أي كلية أو معهد عسكري لأي سبب كان.

• لابد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم التابعة للمملكة وأن يكون تخصص علوم طبيعية فقط لكل الكليات.

•أن يكون من خريجي العام الدراسي الحالي، حيث لا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

• ألا يكون المتقدم متزوجًا.

• ألا تقل نسبته المئوية في مجموع الشهادة الثانوية العامة عن ثمانين في المئة للقسم العلمي.

• أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة وحصوله على درجة لا تقل عن ستين في المائة فيه.

• يجب إتمام أداء المتقدم للكليات العسكرية لاختبار الكفاءات.

• ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن اثنين وعشرين عامًا.

• يجب اجتياز المتقدم للفحص الطبي الأولي والفحص النهائي المطلوبين والتي تشمل عيادات العظام وعيادات الجلدية، بالإضافة إلى عيادات الأسنان والجراحات العامة بالإضافة إلى عيادة النظر، هذا إلى جانب بعض التحاليل والكشوفات الطبية الأخرى.

• اجتياز المقابلة الشخصية المحددة للمتقدم بنجاح.

الشروط الصحية للقبول في الكليات العسكرية

• أن يكون المتقدم للكلية صحيح الجسد وألا يكون مصابًا بأي من الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي أو الربو أو غير ذلك من الإصابات المعدية.

• ألا يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الضغط أو الأمراض القلبية باختلافها.

• يجب أن يصدر الكشف الطبي من اللجنة الطبية التابعة للجنة قبول طلاب الكليات العسكرية المركزية ولا يتم الاعتداد بأي كشف طبي غير صادر منها، بالإضافة إلى أنه لا يحق للمتقدم أن يطالب بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم لياقته طبياً.

• يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه مع أن يكون الحد الأدنى للطول مائة وستة وخمسون سم والحد الأدنى للوزن اثنين وخمسين كيلوجرامًا.

• أن يكون الحد الأعلى الطول مائة وثمانية وثمانين سم والحد الأعلى للوزن خمسة وتسعين كيلوجرامًا.

• أن يكون تخصص الطالب مطلوبًا في الإعلان الخاص بالكلية العسكرية السعودية.

الشروط الطبية للمتقدم في الكليات الجوية

• أن يكون طول المتقدم لطيران القوات الجوية ما بين 165 سم و 188 سم.

• يكون وزن المتقدم لطيران القوات الجوية حسب توزيع جدول الطول والوزن المعتمد بحيث يتناسب طوله مع وزنه ويكون أقل طول مسموح به للمتقدم لطيران القوات الجوية هو 57 كجم.

• يجتاز المتقدم لطيران القوات الجوية اختبار عمى الألوان حسب التصنيف المتعارف عليه والمعتمد.

• يجتاز المتقدم لطيران القوات الجوية الكشف العام حسب تصنيف جميع الكليات العسكرية.

• يخلو فم المتقدم لطيران القوات الجوية من التسوس ومشاكل الفكين واللثة وسلامة الأسنان.

• يكون المتقدم لطيران الكليات الجوية سليم ولائق في الأنف والأذن والحنجرة وعدم وجود مشاكل باللحمية أو اعوجاج بالحاجز الأنفي وغيرها من المشاكل.

• أن يكون المتقدم لطيران القوات الجوية سليمًا نفسياً وغير مصاب برهاب الأماكن المرتفعة أو رهاب من الطيران وله رغبة بالطيران.