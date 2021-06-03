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«الجمارك» تحدد شرطين للسفر بالسيارة إلى خارج المملكة

«الجمارك» تحدد شرطين للسفر بالسيارة إلى خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه عند السفر بالسيارة إلى خارج المملكة، يجب توافر شرطين، هما: سريان الرخصة، وأن تكون المركبة ملك قائدها أو معه تفويض من مالكها.

وذكر حساب «اسأل الجمارك»، عبر تويتر، ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب أن تكون رخصة سير المركبة (الاستمارة) سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، عند العبور من المنفذ الجمركي».

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك أنه «لا يتم احتساب رسوم على الإفصاح، كما يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد، إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة».

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