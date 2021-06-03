الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين بشأن تسجيل البصمة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين بشأن تسجيل البصمة
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت المديرية العامة للجوازات، على أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لأفراد أسرة المقيم، متطلب أساسي لإتمام الإجراءات، وذلك من عمر 6 سنوات فأكثر.

ونبهت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، جميع المقيمين، إلى المبادرة إلى تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند عمر 6 سنوات فأكثر.

من جهة أخرى، دعت الجوازات، المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.

وأشارت الجوازات إلى أنه يتم تسجيل اللقاحات قبل الوصول إلى المملكة من خلال(الرابط).

Image

مواد ذات صلة

«الجوازات» تحدد شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

«الجوازات» تحدد شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

هل يمكن نقل الكفالة في حال صدور تأشيرة خروج نهائي؟

هل يمكن نقل الكفالة في حال صدور تأشيرة خروج نهائي؟

«أبشر» تكشف شرطاً ضروياً لإصدار جواز السفر وتجديد رخصة القيادة

«أبشر» تكشف شرطاً ضروياً لإصدار جواز السفر وتجديد رخصة القيادة

توضيح مهم من «توكلنا» بشأن قراءة البيانات الشخصية لمستخدميه وتعديلها

توضيح مهم من «توكلنا» بشأن قراءة البيانات الشخصية لمستخدميه وتعديلها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>