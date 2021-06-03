الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

10 نصائح ضرورية لمرضى السكري عند شراء واستخدام «قلم الإنسولين»

10 نصائح ضرورية لمرضى السكري عند شراء واستخدام «قلم الإنسولين»
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة توفر اشتراطات ‏معينة قبل شراء قلم الإنسولين.

وأشارت عبر حسابها على تويتر، إلى أن من بين تلك الاشتراطات أن يكون القلم مرخصًا ‏من قِبل الهيئة، مع توفر ضمان للجهاز، ومدونًا عليه تاريخ انتهاء ‏للصلاحية، بالإضافة لوجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.‏

ونوهت الهيئة في رسالة توعوية عن كيفية الاستخدام ‏الآمن لقلم الإنسولين؛ إلى ضرورة تخزينه في الثلاجة بين 2-8 ‏درجات مئوية قبل الفتح، وبعد الفتح عند درجة حرارة الغرفة (أقل من 30 ‏درجة مئوية)، محذرة من تعرض الإنسولين لأشعة الشمس.‏

وأكدت على أهمية تدوين تاريخ الفتح؛ حيث تتراوح صلاحية قلم الإنسولين ‏بعد الفتح بين 7-28 يومًا طبقا للنوع، لافتة إلى أن ‏القلم للاستخدام الشخصي فقط.

وشددت على ضرورة التخلص من الإبرة بوضعها في المكان ‏المناسب، كحاوية صلبة يمكن غلقها.‏

Image

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تُغلق مستودعاً مخالفاً في الرياض.. 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

«الغذاء والدواء» تُغلق مستودعاً مخالفاً في الرياض.. 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

بالإنفو جراف.. 8 نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب الإصابة بعدوى «كورونا»

بالإنفو جراف.. 8 نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب الإصابة بعدوى «كورونا»

«الغذاء والدواء» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«الغذاء والدواء» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

لمرضى «السكري».. 10 فوائد مذهلة لتناول «الخس»

لمرضى «السكري».. 10 فوائد مذهلة لتناول «الخس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة