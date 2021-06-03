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«الموارد البشرية» تعلن الضوابط الصحية المحدثة للحضور لمقرات العمل

«الموارد البشرية» تعلن الضوابط الصحية المحدثة للحضور لمقرات العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كورونا.

وأكدت هيئة الصحة العامة أنه على الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت وضعهم الصحي لجهة العمل.

وأشارت إلى أن هذه الفئات تشمل كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُستثنى من ذلك مكتملي جرعات التحصين لمرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى زراعة الأعضاء، والسمنة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40)، وكذلك المحصن جرعة أولى والمتعافي لبقية الفئات.

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