الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مختص أمراض صدرية: احذروا «السجائر الإلكترونية» تُنتج مواد سامة

مختص أمراض صدرية: احذروا «السجائر الإلكترونية» تُنتج مواد سامة
0

تواصل – واس:

حذر اختصاصي بالأمراض الصدرية من استخدام السجائر الإلكترونية (Vaping) لما تسببه من أضرار في الجهاز التنفسي والقلب، مفنداً ما يتداول بأنها تُساعد على إيقاف التدخين التقليدي، حيث لا يستند هذا الأمر إلى أدلة علمية قوية وإنما إلى دراسات قائمة على الملاحظة.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم في المدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إنه يوجد نحو 5000 نوع من السجائر الإلكترونية تقدم بأكثر من 7000 نكهة وتسوق للشباب على أنها غير مضرة وأنها تساعد على التخلص من تدخين السيجارة التقليدية عند المدخنين بينما هي معلومات خاطئة هدفها الربح المادي فقط وليست مبنية على دراسات علمية ذات منهجية رصينة، بل على دراسات ملاحظة لها حدود واضحة لا يمكن استخدامها كدليل قوي لاستبعاد تأثيرات الاختيار الذاتي ” .

وأضاف أن الجمعية الأوروبية للتنفس أوضحت أنه لا يوجد ما يثبت أن التدخين الإلكتروني يساعد على إيقاف التدخين التقليدي كما أن المجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية في استراليا أكد على أن هذا النوع من السجائر قد يؤدي إلى الإدمان على التدخين وزادت عليها منظمة الصحة العالمية في تحليل منهجي أشارت فيه إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية يسبب إدمان التدخين بشكل عام ويجعل الشخص يدخن النوعين من السجائر.

وأوضح أن الأبحاث أثبتت أن التدخين الإلكتروني الخالي من النيكوتين وما يحويه من مواد ونكهات صناعية مثل النسبة العالية من الفورمالدهيد والسيتالدهيد الموجود في سائل السيجارة المسخن يزداد أكثر مع ارتفاع حرارة الجهاز، وتنتج السيجارة مواد سامة مضرة للجهاز التنفسي والقلب مما تؤدي بدورها إلى مضاعفات شديدة مشابهة لأضرار التدخين التقليدي.

وبين أن دراسة أمريكية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ونشرت نتائجها في مجلة JAMA Ped أظهرت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية التي تنتج بخاراً معطراً مع مادة النيكوتين أو من دونها لم يكونوا أكثر عدداً في التوقف عن التدخين، حتى إنهم كانوا أقل عدداً بالمقارنة مع مدخني السجائر العادية.

مواد ذات صلة

اكتشاف أضرار جديدة لـ«التدخين».. يسبب التدهور المعرفي

اكتشاف أضرار جديدة لـ«التدخين».. يسبب التدهور المعرفي

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن مخاطر السجائر الإلكترونية: تُسبب أمراضاً قاتلة

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن مخاطر السجائر الإلكترونية: تُسبب أمراضاً قاتلة

السجائر الإلكترونية.. أشد ضرراً مما تعتقد

السجائر الإلكترونية.. أشد ضرراً مما تعتقد

313 حاجاً يقلعون عن التدخين.. وإتلاف 11 ألف سيجارة

313 حاجاً يقلعون عن التدخين.. وإتلاف 11 ألف سيجارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة