«أمانة جدة» تزيل مبنى أقامه مواطن على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة

تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، في إزالة مبنى أقامه مواطن على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة، وذلك تنفيذًا لحكم القضاء.

يذكر أن أمانة جدة كانت قد أعلنت في نوفمبر 2020، صدور حكم باستعادتها أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الإستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.