«الأرصاد»: «أغسطس» هو أشد شهور الصيف حرارة على المملكة

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توقع الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون شهر أغسطس هو أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

وأوضح القحطاني أن جدة تتصدر مدن المملكة بأعلى درجة حرارة، مضيفاً أن درجة الحرارة في جدة وصلت عام 2010 إلى نحو 52.3 درجة مئوية في الظل.

وأضاف أن جدة جاءت في ذلك العام في المركز الثاني عالمياً، بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت حينها 53.5 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).