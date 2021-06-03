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للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»

للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، اليوم الخميس، أن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وفقاً لـ”رويترز”.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وأعلنت المملكة في وقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري “وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان رسمي أن المملكة “تضع صحة وسلامة الإنسان أولا” وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

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