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مع بداية موسم «البوارح».. «المسند» يتوقع: رياح نشطة تثير الغبار على عدة مناطق

مع بداية موسم «البوارح».. «المسند» يتوقع: رياح نشطة تثير الغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أن تنشط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية وقد تثير بعض الغبار.

وأوضح خبير الطقس، أن التوقعات تشير إلى أن تكون الرياح شرقية حارة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات.

وأضاف أنه في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام.

وتابع قائلاً: “تُعرّف الموجة الحارة عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية”.

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