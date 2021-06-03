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توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن تطبيق القيمة المضافة على عبوات المياه

توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن تطبيق القيمة المضافة على عبوات المياه
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عبوات المياه التي يتم شراؤها من المحال التجارية.

وقالت الهيئة، في ردها على تساؤل بهذا الشأن، إن جميع المواد الغذائية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر د​خل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

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