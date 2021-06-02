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35 شخصاً في استراحة واحدة..ضبط تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

35 شخصاً في استراحة واحدة..ضبط تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من ضبط (35) شخصًا؛ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف المقدم محمد الشهري، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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