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أمير القصيم يدشن ويتفقد غداً مشاريع تنموية بأكثر من نصف مليار ريال بعنيزة (فيديو)

أمير القصيم يدشن ويتفقد غداً مشاريع تنموية بأكثر من نصف مليار ريال بعنيزة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن الإنسان يخطيء ويصيب، ونصح بالتزام المرء للدعاء المأثور  «اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه» خاصة في الصلاة آخر الليل.

وجاءت نصيحة الأمير في سياق حديث وجهه لمرافقيه أثناء جولة أجراها لتدشين عدد من المشاريع التنموية والبلدية والتعليمية بمحافظة عنيزة بتكلفة تبلغ أكثر من نصف مليار ريال .

ودشن أمير القصيم وتفقد مشاريع جديدة شملت مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة عنيزة ، ومشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها، كما افتتح مبنى المدرسة الابتدائية الرابعة والثلاثين النموذجية، ومشروع إعادة تأهيل جامع الشيخ محمد بن عثيمين ( الجامع الكبير) ، إضافة إلى مشروع البلدية مضمار معالي عبدالله النعيم ، ومشروع إعادة تأهيل حديقة الأشرافية ، وافتتاح بيت السلوم التراثي.

 

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