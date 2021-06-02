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طريقة وخطوات استعراض مواعيد قياس عبر تطبيق «توكلنا»

طريقة وخطوات استعراض مواعيد قياس عبر تطبيق «توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، مساء أمس الأربعاء، طريقة وخطوات استعراض مواعيد قياس عبر تطبيق توكلنا.

وتشمل الخطوات ما يلي:

– التوجه إلى لوحة البيانات والضغط على المواعيد

– حدد مواعيد اختبارات قياس

– اضغط على الموعد

– يمكنك استعراض تفاصيل الموعد

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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