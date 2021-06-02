اختتام مناورات «تبادل الخبراء في الرماية» بين القوات البحرية للمملكة ونظيرتها الأمريكية (صور)

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اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا التمرين يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.