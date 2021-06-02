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«الزعاق» يتوقع غدًا أول أيام «مربعانية القيظ» وارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

«الزعاق» يتوقع غدًا أول أيام «مربعانية القيظ» وارتفاع درجات الحرارة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بداية أول أيام مربعانية القيظ غدا الخميس، التي تبدأ فيها أعلى درجات الحرارة، ولمدة أربعين يومًا.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”:  “غدًا الخميس أول مربعانية القيظ، ومدتها 40 يومًا، وفيها تبدأ مناطقنا بالمنافسة على الحرارة الأحر على مستوى العالم، وتشمل ‎الكويت والأحساء ‎والخرج”.

وأضاف خالد الزعاق: “نعيش النهاية الطبيعية للأمطار على جُلّ المناطق، وبداية غزارة الأمطار الخريفية على ‎عُمان ‎واليمن وجنوب المملكة”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات “مكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، رياحاً نشطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

 

 

 

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