حريق هائل يلتهم مصفاة نفطية جنوب طهران (فيديو)

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن حريقاً هائلاً اندلع في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وقال مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وتابع المسؤول أنه ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة، على الرغم من سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.